ВЦИОМ: Пасха в списке значимых дат на третьем месте после Нового года и Дня Победы

Напомним, 6 апреля министр сельского хозяйства Калининградской области Артем Иванов рассказал, что в предпасхальную неделю Гурьевская птицефабрика в своей торговой сети намерена снизить цену на нефасованные яйца первой категории на 10 рублей (со 129 ₽ до 119 ₽ за десяток). «Также снижаются цены на яйца более высокого класса, — добавил Иванов. — На отборное яйцо и яйцо высшей категории цена тоже минус 10 ₽ будет». Министр уточнил, что в торговой сети «Спар» цены на яйцо первой категории будут снижены со 139 ₽ до 134 рублей 99 коп., на вторую категорию — с 109,99 рублей до 99 ₽ 99 коп.