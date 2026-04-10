Адвокаты Чекалина настаивают на оправдании по делу о фитнес-марафонах

В отношении Валерии и Артёма Чекалиных расследуется уголовное дело о выводе за рубеж более 250 миллионов рублей с использованием поддельных документов по части 2 статьи 193.1 УК РФ. В марте суд приостановил производство в отношении Лерчек из-за тяжёлой болезни — у неё обнаружен рак желудка четвёртой стадии с метастазами, после чего её освободили из-под домашнего ареста. Расследование в отношении бывшего супруга блогера продолжается. По делу заявлено около сотни свидетелей.