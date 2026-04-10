Выходные в Прикамье принесут весеннее потепление

В предстоящие выходные дни в Пермском крае ожидается потепление и ослабление ветра, сообщает Пермский гидрометеоцентр.
В субботу, 11 апреля, в южной части региона ночью и в первой половине дня ожидаются умеренные осадки — снег и мокрый снег. В других районах и в остальное время дня осадков не будет. Скорость ветра стихнет до 4−9 м/с, направление — северное.
Ночью температура опустится до −5…0°С, в северных районах — до −10°С. Днем прогрев воздуха будет зависеть от прояснения облачности. Если она сохранится, то температура составит от +2 до +7°С, а при прояснении облаков воздух может прогреться до +5…+10°С. В Перми ночью и утром возможны небольшие осадки: температура воздуха в ночное время составит −3…-1°С, а днем не превысит +6°С.
В воскресенье, 11 апреля, в регионе установится антициклональный тип погоды: без осадков и со слабым ветром. Ночные температуры останутся на уровне предыдущих суток, а днем воздух прогреется до +7…+12°С. Ночью в Перми ожидается около −4°С, дневная температура установится в диапазоне от +8 до +10°С.