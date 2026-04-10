Ученые раскрыли противораковое действие одной популярной специи

Куркума является одним из основных ингредиентов в Аюрведе, традиционной индийской медицине, которой уже более тысячи лет. С давних времен считалось, что специя повышает активность кишечной флоры, улучшает пищеварение, помогает при вирусных заболеваниях и в восстановительный период, очищает кровь и способствует образованию новых кровяных клеток. В Индии куркуму нередко смешивают с молоком для получения мощного витаминного напитка.