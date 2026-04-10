Милонов призвал проверить законность размещения автоматов с игрушками в ТЦ

28 января председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов высказался, что у Министерства финансов России есть множество способов пополнения бюджета, в том числе за счет игорного бизнеса, помимо возможной легализации онлайн-казино. Он добавил, что депутаты предлагали увеличить до 50 процентов налог на прибыль для игорного бизнеса, а также поднять вдвое ставки на определенные налоговые объекты, включая игорные столы и автоматы.