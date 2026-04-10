Синоптик рассказал, когда в Москве начнет налаживаться погода

В Москве в субботу ожидается до 11 градусов тепла.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Температура воздуха в субботу станет улучшаться, несмотря на небольшие дожди в столице, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

В Гидрометцентре в среду рассказали РИА Новости, что мокрый снег пройдет в столице со среды по пятницу.

«В субботу погода (в Москве — ред.) только начнет налаживаться, а в воскресенье уже порадует. В первый день выходных днем ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега, однако температура воздуха увеличится на четыре градуса и достигнет плюс 11 градусов тепла», — сказала агентству синоптик.

По словам Макаровой, с субботы температура в столице приблизится к норме, и на этом похолодания закончатся.