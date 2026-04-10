В лесах Калининградской области высадили более трёх тысяч дубов и елей

Работы провели в Багратионовском округе в пятницу, 10 апреля.

В лесах Калининградской области высадили 3,2 тысячи дубов и елей. Работы провели в Багратионовском округе в пятницу, 10 апреля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного правительства.

Деревья высадили в рамках акции «Сад памяти». В ней приняли участии более 250 жителей региона.

«По итогу мероприятия память о героях Великой Отечественной войны высадили 3,2 тысяч саженцев ели европейской и дуба черешчатого. После завершения работ на свежем воздухе для участников была организована полевая кухня», — рассказали в правительстве.

«Сад Памяти» — это международная акция, направленная на увековечивание памяти о 27 миллионах советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны. В проекте участвуют все муниципалитеты Калининградской области. В регионе уже высадили более пяти тысяч деревьев и кустарников. Акция продлится до октября 2026 года.