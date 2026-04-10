В лесах Калининградской области высадили более трёх тысяч дубов и елей

«Сад Памяти» — это международная акция, направленная на увековечивание памяти о 27 миллионах советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны. В проекте участвуют все муниципалитеты Калининградской области. В регионе уже высадили более пяти тысяч деревьев и кустарников. Акция продлится до октября 2026 года.