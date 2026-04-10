50-кратный рост содержания нефтепродуктов выявили в реке Дон у Семикаракорска

В донных отложениях реки Дон в районе Семикаракорска зафиксировали 50-кратное увеличение содержания нефтепродуктов по сравнению с 2024 годом, а концентрации кадмия превысила среднемноголетние показатели в два раза. Об этом говорится в журнале «Водные ресурсы и среда обитания» за январь-март 2026 года.
Кроме того, выявили повышенное содержание железа (3,3 ПДКр/х), марганца (6,8 ПДКр/х) и меди (2,5 ПДКр/х), а также отметили «пересыщение воды кислородом (112%) на участке из-за интенсивного фотосинтеза фитопланктона».
Ученые считают, что показатели по железу, марганцу и меди могут быть связаны с естественными процессами в водоеме. При этом доля других кадмия и нефтепродуктов может меняться при антропогенном влиянии.
В публикации отмечают, что Семикаракорский район — один из ведущих сельскохозяйственных центров Ростовской области, где применяется орошаемое земледелие. Интенсивное водопользование и другие факторы оказывают существенное влияние на качество воды в реке Дона.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.