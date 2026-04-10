Овечкин высказался о многолетнем противостоянии с хоккеистом Кросби

— Это история, которая длится уже 20 лет, мы играем друг против друга… Думаю, вся эта ситуация с Ови и Сидом была очень напряженной. Это дало мне больше — не в плане давления, а в плане того, что я стал больше об этом думать и, знаете, готовиться к этому, — отметил Овечкин в беседе с журналисткой Кэти Адлер.