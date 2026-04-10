Первый вице-премьер Денис Мантуров посетил Саров

Первый вице-премьер Денис Мантуров вместе с директором Госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым посетили Саров. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Они поздравили коллектив Саровского ядерного центра с 80-летием. В честь юбилея Денис Мантуров вручил награды 14 сотрудникам института.
Также Мантуров и Лихачев побывали в Национальном центре физики и математики. Они пообщались со студентами и ознакомились с результатами реализации научной программы. Университет уже выпустил три потока магистрантов — 140 физиков и математиков. Большинство из них работают на стратегических предприятиях и в ведущих научных центрах страны.
