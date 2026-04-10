В MAX прокомментировали новости о найденных уязвимостях в мессенджере

Данные пользователей госмессенджера МАХ надежно защищены, а сообщения о возможных уязвимостях не соответствуют действительности и являются фейковыми. Об этом в пятницу, 10 апреля, заявили в Центре безопасности платформы.
Ранее СМИ сообщили, что в мессенджере якобы обнаружили более 200 уязвимостей, которые могут позволить злоумышленникам получить доступ к данным пользователей или их действиям.
— Речь идет об отчетах в рамках программы Bug Bounty (…) Попытки подать сам факт обнаружения уязвимостей в рамках Bug Bounty как «сенсацию» и признак небезопасности продукта искажают смысл этих программ, которые как раз и создаются для контролируемого поиска и оперативного устранения потенциальных рисков, — заявили представители мессенджера в беседе с ТАСС.
