В MAX прокомментировали новости о найденных уязвимостях в мессенджере

Данные пользователей госмессенджера МАХ надежно защищены, а сообщения о возможных уязвимостях не соответствуют действительности и являются фейковыми. Об этом в пятницу, 10 апреля, заявили в Центре безопасности платформы.

Данные пользователей госмессенджера МАХ надежно защищены, а сообщения о возможных уязвимостях не соответствуют действительности и являются фейковыми. Об этом в пятницу, 10 апреля, заявили в Центре безопасности платформы.

Ранее СМИ сообщили, что в мессенджере якобы обнаружили более 200 уязвимостей, которые могут позволить злоумышленникам получить доступ к данным пользователей или их действиям.

— Речь идет об отчетах в рамках программы Bug Bounty (…) Попытки подать сам факт обнаружения уязвимостей в рамках Bug Bounty как «сенсацию» и признак небезопасности продукта искажают смысл этих программ, которые как раз и создаются для контролируемого поиска и оперативного устранения потенциальных рисков, — заявили представители мессенджера в беседе с ТАСС.

Угроза мошенничества в интернете стала большой проблемой для всех возрастов. Особенно уязвимы пожилые люди и те, кто мало знаком с современными технологиями. Какие меры защиты принять и как защитить близких, рассказал «Вечерней Москве» руководитель группы спам-анализа «Почты Mail» Дмитрий Моряков.