Хоккеист Кросби высказался о будущем Овечкина в «Вашингтоне»

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о будущем российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Ранее 40-летний форвард заявил, что летом примет решение о возможном продолжении карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

— Я много об этом думаю. Много думаю о нем, потому что знаю, что сейчас он постоянно об этом думает. Когда достигаешь определенного возраста, это неизбежно. Каждому игроку рано или поздно приходится с этим сталкиваться, — сказал Кросби.

По его словам, Овечкин добился очень многого и построил потрясающую карьеру. Он добавил, что спортсмен по-прежнему увлечен игрой.

Канадский хоккеист также отметил, что было бы странно, если бы Овечкина больше не было в лиге — особенно с учетом того, что их команды почти всегда выступали в одном дивизионе, и они часто пересекаются, передает The Athletic.

Александр Овечкин высказался, что его соперничество с Сидни Кросби продолжается уже 20 лет. Их команды встретятся в рамках регулярного чемпионата НХЛ 11 и 12 апреля.