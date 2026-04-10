Экс-боец ММА и актер Олег Тактаров считает Россию лучшим местом для жизни

Известный боец ММА и актер Олег Тактаров, который длительный период жил и работал в США, в интервью изданию Sport24 заявил, что лучшим местом для жизни является Россия.
Спортсмен сравнил обе страны и заметил, что Штаты сейчас переживают серьезный кризис, а Россия стала местом абсолютной свободы.
«Для человека моего возраста Россия реально лучшее место. Если бы у американцев не было кредитов, все они бы уже здесь жили. Я даже не могу назвать один или несколько аспектов, потому что свобода в России во всем», — подчеркнул актер.
Он отметил, что раньше РФ была похожа на США, но теперь там все плохо. Сейчас там бензин в 4 раза дороже, чем в России, а бомжи в магазинах воруют все, что хотят. Безопасность у них на нуле, а в России я с таким не сталкивался, добавил бывший боец.
