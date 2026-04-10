В Воронеже рабочий спас собаку, провалившуюся в колодец

В воронежском микрорайоне Придонской сотрудник деревообрабатывающего завода Александр Брехунцов спас собаку, которая провалилась в открытый колодец на улице Латненской, 3. Историей со счастливым финалом 10 апреля поделились местные жители в соцсетях, опубликовав видео с места происшествия.
По словам местных, собака несколько часов звала на помощь. Сотрудники деревообрабатывающего завода услышали, как она скулит, и сразу набрали «112». Там сообщили, что открытый люк принадлежит известному оператору связи:
— Заявку служба спасения передала в телекоммуникационную компанию, однако скорой реакции оттуда не последовало, — уточнили жители района.
Понимая, что ожидание для животного может затянуться надолго, заводчане решили брать ситуацию в свои руки.
Главным героем стал Александр. Спуститься в узкий колодец, забитый ветками и проводами, оказалось только половиной дела — напуганная собака не понимала, что ее спасают, и отчаянно рычала. Александру пришлось поработать зоопсихологом: ласково уговаривать и подкармливать пленницу, пока та не позволила взять себя на руки.
Когда измученное животное подняли на свет, собака на секунду замерла от шока и тут же умчалась по своим делам. А чтобы в этот же колодец не угодил кто-то еще, рабочие сами закрыли его тяжелым поддоном, сделав за связистов их работу.
В комментариях под видео жители не скупятся на благодарности:
— Мужик настоящий, здоровья и счастья тебе! — пишет Ахмет.
Наталья добавляет, что «ребята молодцы», и тоже пожелала всем участникам этой операции здоровья.