«Нас бьют, мы летаем». В Перми прошло шоу команды Этери Тутберидзе

Ледовое шоу команды Этери Тутберидзе (0+) состоялось в Перми. В УДС «Молот» был солд-аут. И это неудивительно, ведь в шоу выступали 13 участников Олимпийских игр, которых знает и любит весь мир. Было много новых интересных программ. В том числе совместный номер на песню «Нас бьют, мы летаем» впервые показали Аделия Петросян и Пётр Гуменник, единственные российские фигуристы, участвовавшие в Олимпиаде-2026. А Александра Трусова в прыжковом баттле, состоявшемся в финале шоу, исполнила уникальный четверной лутц. Подробности — в материале сайта perm.aif.ru.
Клеопатра 2.0, рокеры и невеста.
Пермь стала первым из восьми городов России, в которых любители фигурного катания в течение апреля смогут увидеть участников самого громкого и красивого тура этой весны. Зрителей ждут не только программы нынешнего олимпийского сезона, но и эксклюзивные премьеры.
Так, на льду «Молота» чемпионы Европы-2020 и трёхкратные чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский исполнили и свою короткую программу «Убить Билла», и новый показательный номер «Пожары». Причём в «Пожарах», поставленных на очень популярную песню в исполнении Xolidayboy, Саша с Димой предстали в абсолютно новом для них образе дерзких рокеров.
Порадовали зрителей и самые юные участники шоу 17-летняя Алиса Двоеглазова и 16-летний Арсений Федотов. Оба выступили с яркими произвольными программами текущего сезона, а Алиса показала ещё и нежную постановку на легендарную песню Both Sides Now.
Новое прочтение «Клеопатры» (и новый шикарный костюм!) продемонстрировала олимпийская чемпиона Алина Загитова. В начале номера её в роли царицы Египта вынесли на троне Дмитрий Козловский и Владимир Морозов. А дальше — пластичность, музыкальность, притягательность Клеопатры 2.0, буквально кайфовавшей от своего аутентичного танца.
Ловила кайф и двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпиады-2018 Евгения Медведева. Она выступала под хит певицы Глюкозы «Невеста». А потому кожаный плащ, белое платье, фата — всё как положено. По традиции всех невест, Женя даже бросила букет на трибуны. Кто его поймал, осталось тайной. Но то, что самой Медведевой скоро предстоит надеть свадебное платье и бросать букет невесты в хоровод незамужних подружек, не тайна уже давно. Её возлюбленный Ильдар Гайнутдинов, танцовщик и хореограф, осенью 2025 года сделал Евгении предложение, на которое она ответила «да».
Всё на своих местах.
Зрители тепло встречали всех фигуристов. Восхищались «Танцами на стёклах» и «Аллилуйей» чемпионки мира и Европы, «Императрицы» Елизаветы Туктамышевой. Были под впечатлением красоты и сложности программ вице-чемпионов Олимпийских игр-2022 Евгении Тарасовой — Владимира Морозова. Дружно аплодировали в такт музыке, подпевали. Да и попробуй удержись, когда Морис Квителашвили, к примеру, зажигает под «Гимнастику» Владимира Высоцкого. Или Андрей Мозалёв исполняет новый показательный номер «Батарейка» на песню группы «Жуки», где есть такие слова: «Что ты не мой лопушок, а я не твой Андрейка, что у любви у нашей села батарейка».
Батарейка зрительской любви не садилась, даже если кто-то из участников шоу, исполняя сложный прыжок, допускал падение. А уж когда тройной или четверной получался, овациям не было конца. Очень ждала публика, конечно, "Русскую ракету — серебряного призёра Пекинской Олимпиады Александру Трусову. Вернувшись в спорт через несколько недель после рождения сына (плюс вернувшись в тренерский штаб Этери Тутберидзе), 21-летняя Саша настроена суперрешительно. И её выступления в Перми — тому подтверждение.
Трусовой, единственной из всех участников этого тура, поставили сразу два новых номера. Первый — под кавер трека Zombie, второй — под песню «Всё на своих местах» Мари Краймбрери. В одном Саша в майке и шортах демонстрирует присущую ей атлетичность и неукротимую, поистине чемпионскую энергию, в другом она романтичная, нежная девушка. Кстати, во втором номере её прокат идёт в сопровождении фото и видео из семейного архива, сменяющих друг друга на большом экране над ледовой ареной. Здесь и их свадьба с Макаром Игнатовым, и объявление о беременности, сделанное на «Русском вызове-2025», и гендер-пати, и рождение первенца Миши.
Но это про разные Сашины образы на льду. А если про технику, то «Русская ракета» стремительно набирает прежнюю форму.
«Трусова — это тот человек, который даже для меня показывает, что невозможное возможно. Человек, буквально недавно родивший, выходит и уже прыгает четверной лутц, тот самый её фирменный прыжок, и тренируется, готовится», — сказал в эфире «Авторадио» хореограф ТШТ Даниил Глейхенгауз.
Квад-лутц в Zombie, где он планировался, Трусова не исполнила. Но в прыжковом баттле доказала, что Саша может всё. «Сделано!» — воскликнула бы, как обычно в таких случаях, легендарная Татьяна Тарасова.
Когда мечты сбываются.
Впрочем, ультра-си в финале шоу продемонстрировали ещё несколько фигуристов: Арсений Федотов исполнил четверной риттбергер, Алиса Двоеглазова и Аделия Петросян — четверной тулуп, а Пётр Гуменник — аж три уникальных каскада, включая четверной лутц — тройной аксель.
О Петросян с Гуменником, действующих чемпионах России, хочется сказать особо. Пройдя сложнейший сезон с отборочным предолимпийским турниром в Пекине и Олимпиадой в Милане, с огромным психологическим напряжением, спорным судейством и много чем ещё, они и на финише его находятся в прекрасной форме. Оба на «ура» откатали свои короткие миланские программы: она — «Майкла Джексона», он — «Парфюмера», причём с оригинальной музыкой, которая неожиданно попала под отмену перед самым выступлением Гуменника на Играх.
Кроме того, пермяки первыми увидели новый номер Аделии, где она предстала в роли диснеевской принцессы Жасмин. Об этом сказочном образе, об атмосфере восточного колорита фигуристка, оказывается, мечтала давно. И в преддверии весеннего тура Глейхенгауз с Тутберидзе помогли её мечте осуществиться: поставили красивый номер, проявляющий независимую и глубокую личность Аделии.
Ещё одна премьера, случившаяся в Перми, — совместное выступление Петросян и Гуменника. С этим номером под песню-заявление «Нас бьют, мы летаем» российские фигуристы хотели выступить на показательных в Милане, но ISU не счёл тогда это возможным. А в «Молоте» Пётр и Аделия действительно летали! И с трибун неслось «Мо-ло-дцы!».
Ну, а вишенкой на торте в этот вечер стало выступление двукратных олимпийских чемпионов Сочи-2014 Татьяны Волосожар и Максима Транькова. На правах бывшего пермяка (хотя бывших, как известно, не бывает) Максим вёл шоу, представлял участников, комментировал. И лишь в самом конце, отложив микрофон, вышел на лёд вместе с любимой женой и партнёршей.
Прославленные фигуристы не только порадовали зрителей виртуозным катанием, но и под песню на слова Асадова «Как много тех…» в очередной раз трогательно признались друг другу в любви.
Следующий показ шоу звёздной команды Этери Тутберидзе состоится в Хабаровске. Затем Владивосток, Уфа, Новосибирск, Москва, Казань и Санкт-Петербург.