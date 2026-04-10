«Нас бьют, мы летаем». В Перми прошло шоу команды Этери Тутберидзе

Трусовой, единственной из всех участников этого тура, поставили сразу два новых номера. Первый — под кавер трека Zombie, второй — под песню «Всё на своих местах» Мари Краймбрери. В одном Саша в майке и шортах демонстрирует присущую ей атлетичность и неукротимую, поистине чемпионскую энергию, в другом она романтичная, нежная девушка. Кстати, во втором номере её прокат идёт в сопровождении фото и видео из семейного архива, сменяющих друг друга на большом экране над ледовой ареной. Здесь и их свадьба с Макаром Игнатовым, и объявление о беременности, сделанное на «Русском вызове-2025», и гендер-пати, и рождение первенца Миши.