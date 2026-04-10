Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Усиленный пропускной режим введут в мае в ТЦ и на вокзалах Ростовской области

Антитеррористические меры усилят на Дону в праздничные дни с 1 по 9 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области планируют усилить антитеррористические меры в праздничные дни с 1 по 9 мая. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь, передает «Город N».

По словам главы региона, особое внимание уделят местам массового скопления людей, в том числе общественному транспорту и ТЦ.

— Владельцам торговых центров рекомендовали усилить пропускной режим и проверить системы видеонаблюдения и досмотра, — рассказал Юрий Слюсарь.

Все территории и площадки обследуют, также введут круглосуточную охрану и дополнительное патрулирование. Контроль организуют на вокзалах, мостах и на транспортных развязках.

Напомним, в мае 2026 года дважды пройдут трехдневные выходные: 1, 2 и 3 мая и 9, 10, 11 мая. Пятница 8 мая должна быть коротким рабочим днем.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

