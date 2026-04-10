Выжившие после отравления попугаи вернулись в зоопарк Ленобласти

8 апреля в СМИ появилась информация, что в одном из контактных зоопарков Ленинградской области более 50 попугаев, предположительно, погибли от отравления. По словам сотрудников, в какой-то момент у всех присутствовавших начались проблемы со здоровьем: люди начали задыхаться и кашлять, а птицы падали замертво.