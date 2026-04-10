«Балтика» выпустила эксклюзивные футболки, выручку от которых направит в помощь народу Дагестана

Купить майки можно в официальном магазине балтийцев. При этом калининградцы намерены всю выручку от реализации атрибутики перечислить на оказание помощи Дагестану. Джентльменский поступок клуба примечателен ещё и тем, что команды встречались в минувшем туре чемпионата России по футболу и сыграли вничью 2:2.