Число жертв ударов Израиля по Ливану за месяц почти достигло двух тысяч

Общее число жертв ударов вооруженных сил Израиля по территории Ливана за месяц почти достигло двух тысяч. Об этом сообщает ливанское Министерство здравоохранения.
«Общее число убитых граждан с начала военной эскалации достигло 1 953», — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в социальной сети X.
Такое число погибших было зафиксировано с начала военной эскалации в регионе от 2 марта. Также сообщается о 6 303 пострадавших в результате атак израильских ВВС.
В Минздраве также уточнили, что число жертв среди граждан Ливана в результате атак по Бейруту и другим городам 8 апреля увеличилось до 357 человек, раненых — до 1 223. При этом данные остаются не окончательными.
Ранее KP.RU сообщал, что в МИД РФ выступили с решительным осуждением удара Израиля по Ливану, который повлек за собой многочисленные жертвы. Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, Россия выступает за немедленное прекращение ударов по гражданской инфраструктуре страны.