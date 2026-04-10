Число жертв ударов Израиля по Ливану за месяц почти достигло двух тысяч

В Минздраве Ливана сообщили о 1 953 погибших с начала эскалации в регионе.

Источник: Комсомольская правда

Общее число жертв ударов вооруженных сил Израиля по территории Ливана за месяц почти достигло двух тысяч. Об этом сообщает ливанское Министерство здравоохранения.

«Общее число убитых граждан с начала военной эскалации достигло 1 953», — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в социальной сети X.

Такое число погибших было зафиксировано с начала военной эскалации в регионе от 2 марта. Также сообщается о 6 303 пострадавших в результате атак израильских ВВС.

В Минздраве также уточнили, что число жертв среди граждан Ливана в результате атак по Бейруту и другим городам 8 апреля увеличилось до 357 человек, раненых — до 1 223. При этом данные остаются не окончательными.

Ранее KP.RU сообщал, что в МИД РФ выступили с решительным осуждением удара Израиля по Ливану, который повлек за собой многочисленные жертвы. Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, Россия выступает за немедленное прекращение ударов по гражданской инфраструктуре страны.