МИД РФ: Виновники агрессии против Ирана не должны скрывать события вокруг Ормуза

Ранее МИД РФ назвал ключевую задачу на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Виновники агрессии против Ирана не должны пытаться скрыть, как в действительности происходили события вокруг Ормузского пролива до начала вооруженного нападения. Об этом заявил МИД РФ.

«Те, кто развязал агрессию против Ирана, а теперь обвиняет его в проблемах, связанных с судоходством в Ормузском проливе, не должны затушевывать, как в действительности развивались события», — говорится в заявлении на сайте министерства о ситуации на Ближнем Востоке.

В министерстве подчеркнули существование непреложного факта о том, что до 28 февраля эта важная водная артерия функционировала бесперебойно.

Как писал сайт KP.RU, кроме того, российское внешнеполитическое ведомство указало, что ключевой задачей на Ближнем Востоке сейчас является полное прекращение войны в Иране, развязанной после нападения США и Израиля на Исламскую республику.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что мирные переговоры между делегациями Вашингтона и Тегерана состоятся в столице республики Исламабаде в субботу, 11 апреля.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше