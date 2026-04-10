В Антарктике обнаружили неизвестный остров

БЕРЛИН, 10 апреля. /ТАСС/. Международная экспедиционная группа на борту немецкого исследовательского ледокола «Полярная звезда» (Polarstern) обнаружила новый остров в море Уэделла в Антарктике. Об этом сообщил Институт полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера (AWI).

В публикации сказано, что начиная с 8 февраля 2026 года группа ученых из 93 человек исследовала северо-западную часть моря Уэделла, в ходе чего был обнаружен остров, который ранее был обозначен на имеющихся морских картах только как «опасная зона».

«Выглянув в окно, мы увидели “айсберг”, который выглядел довольно грязным. При ближайшем рассмотрении мы поняли, что это, вероятно, скала. Затем мы изменили курс и направились в ту сторону, и становилось все яснее, что перед нами остров!» — приводит институт слова участника экспедиции Саймона Дройттера.

Отмечается, что длина острова по предварительным оценкам составляет около 130 м, ширина около 50, а высота над водой примерно 16 м.

Остров стается неназванным, однако впоследствии планируется дать открытию название.