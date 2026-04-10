Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: ЦРУ внедряет ИИ для поиска шпионов и анализа данных

ЦРУ начало применять технологии искусственного интеллекта для анализа данных и выявления потенциальных шпионов.

Источник: Аргументы и факты

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) начало применять технологии искусственного интеллекта для анализа данных и выявления потенциальных шпионов, передает издание Politico.

Заместитель директора агентства Майкл Эллис подтвердил, что нейросети уже задействованы в подготовке разведывательных отчётов. В перспективе ведомство планирует интегрировать ИИ‑решения во все существующие аналитические платформы.

Также отмечается, что ЦРУ провело тестирование порядка 300 проектов с использованием искусственного интеллекта. Среди сфер их применения — обработка больших массивов данных, переводные задачи и иные оперативные процессы.

Ранее в Соединенных Штатах женщину в возрасте 50 лет арестовали и на четыре месяца отправили в тюрьму вследствие ошибки искусственного интеллекта в системе идентификации лиц.

