Опубликованы даты всех матчей серии ¼ финала МХЛ «Омские Ястребы» — «Чайка»

Другую четвертьфинальную пару Восточной конференции составили «Стальные Лисы» (Магнитогорск) и «Авто» (Екатеринбург). В регулярном чемпионате «Омские Ястребы» финишировали на первом месте, опередив «Чайку» на 12 очков. В ноябре волжане одолели сибиряков на своей площадке — 4:3 и 3:2 по буллитам. В декабре омичи на домашнем льду добились реванша — 6:0 и 3:1.