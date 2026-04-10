Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предприниматель Эррол Маск поддерживает переселение иностранных фермеров в Россию

В частности, идет речь о белых представителях ЮАР.

В настоящее время рассматривается от 6 до 12 заявок на переезд белых фермеров Южно-Африканской Республики в регионы России. Об этом международный инвестор, исследователь космоса и ядерных технологий, предприниматель Эррол Маск заявил в Нижнем Новгороде на встрече с журналистами 10 апреля. Напомним, что сейчас Маск-старший находится в России с неофициальным двухнедельным визитом.

«Правительство ЮАР создает трудности для фермеров с белым цветом кожи. Согласно новому закону, треть своего дохода они обязаны выплачивать черному населению. Белые фермеры постоянно подвергаются нападениям, их убивают. Из-за этого несколько тысяч человек уже покинули страну в поисках лучшей жизни. Мы предлагаем им вариант с Россией, в том числе. Сейчас на рассмотрении от 6 до 12 заявок на переезд во Владимирскую область», — сообщил Эррол Маск.

Что касается нашего региона, то при поддержке агентства «ОКА» в Нижегородской области уже проживает 100 иностранцев из стран Евросоюза, США, Канады и Австралии. Они заняты в IT-сфере, сельском хозяйстве, машиностроении, и многих других направлениях. На рассмотрении агентства находится свыше 1000 новых заявок на переселение.

Ранее мы писали, что отец Илона Маска не считает ИИ угрозой.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше