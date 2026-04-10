Качество воздуха исследуют специалисты в Светлоярском районе после пожара

Специалисты лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в ходе выездной проверки отобрали пробы воздуха в жилых кварталах Светлоярского района для проверки качества воздуха, сообщает Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.
Пробы забирались в радиусе возможного влияния пожара, который был зафиксирован утром 10 апреля вследствие вражеской атаки беспилотными судами на регион. Образцы проверят на содержание веществ, характерных для процессов горения, а также соответствия их объема установленным нормам. Информацию о качестве воздуха планируется опубликовать при получении результатов исследования.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил профильным ведомствам усилить работу по обеспечению пожарной безопасности.