Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Качество воздуха исследуют специалисты в Светлоярском районе после пожара

Им предстоит определить последствия возможного влияния пожара на атмосферу в районе жилых кварталов.

Специалисты лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в ходе выездной проверки отобрали пробы воздуха в жилых кварталах Светлоярского района для проверки качества воздуха, сообщает Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Пробы забирались в радиусе возможного влияния пожара, который был зафиксирован утром 10 апреля вследствие вражеской атаки беспилотными судами на регион. Образцы проверят на содержание веществ, характерных для процессов горения, а также соответствия их объема установленным нормам. Информацию о качестве воздуха планируется опубликовать при получении результатов исследования.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил профильным ведомствам усилить работу по обеспечению пожарной безопасности.