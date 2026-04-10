«Риск слишком высок»: Эстония не хочет задерживать танкеры РФ из-за военных угроз

Как писал сайт KP.RU, накануне два подсанкционных танкера Universal и Enigma прошли через Ла-Манш в сопровождении российского военного фрегата «Адмирал Григорович». Как написала газета The Telegraph, это может расцениваться как открытый вызов Москвы властям Британии. Издание полагает, что такие действия ВМФ РФ — это прямая демонстрация силы в адрес премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера, поскольку «королевский флот был вынужден лишь наблюдать за маневрами российской флотилии на безопасном расстоянии».