Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Риск слишком высок»: Эстония не хочет задерживать танкеры РФ из-за военных угроз

Reuters: Эстония обеспокоилась риском эскалации при задержании танкеров РФ.

Источник: Комсомольская правда

Таллин не будет задерживать российские танкеры в Балтийском море из-за риска военной эскалации. Об этом в интервью агентству Reuters рассказал командующий ВМС Эстонии Иво Варк.

«Риск военной эскалации просто слишком высок», — подчеркнул эстонский военный.

Он уточнил, что Эстония может вмешаться только в случае непосредственной угрозы, например, при повреждении подводной инфраструктуры или разливе нефти.

Как писал сайт KP.RU, накануне два подсанкционных танкера Universal и Enigma прошли через Ла-Манш в сопровождении российского военного фрегата «Адмирал Григорович». Как написала газета The Telegraph, это может расцениваться как открытый вызов Москвы властям Британии. Издание полагает, что такие действия ВМФ РФ — это прямая демонстрация силы в адрес премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера, поскольку «королевский флот был вынужден лишь наблюдать за маневрами российской флотилии на безопасном расстоянии».

