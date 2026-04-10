Полиция идентифицировала останки пропавшей 46 лет назад американки Харгроув

Американская полиция идентифицировала останки местной жительницы Виктории Джин Харгроув, которая пропала без вести в 1980 году. Об этом сообщает телеканал WSFA.
Полицейские подтвердили, что останки, обнаруженные 46 лет назад в Калифорнии, принадлежат Харгроув. 29-летняя жительница города Опелика (штат Алабама) пропала 28 января 1980 года, сообщив семье, что уезжает и выйдет на связь по прибытии, однако звонка не последовало. 4 февраля ее официально объявили пропавшей без вести. 18 февраля туристы нашли тело неизвестной женщины в овраге в районе Палм-Десерт.
Идентифицировать его удалось только сейчас после эксгумации в 2024 году и проведения ДНК-экспертизы в рамках расследования нераскрытых дел. Следствие установило, что незадолго до исчезновения Харгроув развелась и, вероятно, состояла в отношениях с бывшим коллегой, который также исчез на тот период, но позже вернулся в Алабаму.
Автомобиль женщины Datsun нашли на парковке отеля в Лас-Вегасе. Свидетель утверждал, что видел за рулем ее бывшего коллегу, однако тот сначала отрицал совместную поездку, а затем заявил, что машина якобы была передана ему в счет долга. Расследование передано в офис шерифа округа Риверсайд, уточняет телеканал.
Верховный суд штата Теннесси, США, назначил дату казни для 48-летней Кристы Пайк, которая в 1995 году в возрасте 18 лет вместе со своим бойфрендом убила 18-летнюю сокурсницу Коллин Слеммер. Преступление было совершено с особой жестокостью: жертву избили, а на груди вырезали пентаграмму.