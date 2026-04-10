Угроза БПЛА-атаки ВСУ вновь объявлена в Волгоградской области

10 апреля вечером в Волгоградской области объявлена беспилотная опасность. Сообщения с предупреждением о возможной угрозе стали поступать от РСЧС в 22:12 мск.
Жителям рекомендуют не приближаться к окнам и избегать открытых участков улиц.
Напомним, что в ночь на 10 апреля и утром в Волгоградской области силы ПВО отражали вражеский налет беспилотников. Всего за этот период над регионом было сбито 66 украинских БПЛА самолетного типа. Один человек погиб.
