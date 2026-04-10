Форелевую ферму за 15 млн рублей продают в Ростовской области

В Красносулинском районе Ростовской области выставили на продажу форелевую ферму. Стоимость объекта — 15 млн рублей. Детали указали на сайте с бесплатными объявлениями.
Бизнес работает в формате ЛПХ. Годовая выручка хозяйства составляет 50 млн рублей, расходы — 20 млн рублей, прибыль — 30 млн рублей. Период окупаемости — 12 месяцев. Возраст бизнеса — 7 лет. На предприятии работают три человека.
Участок площадью в 1 га с домом и хозяйственными постройками граничит с заповедником. Водоприток составляет 50 литров в секунду. Температура родникового источника круглогодично держится на уровне +7 градусов.
Производство форели составляет до 50-ти тонн. Также возможно перепрофилирование под карповых, осетровых или раков.
Объект обеспечен электричеством и освещением, есть Интернет. Водоснабжение ведется за счет перепада высот без насосов. Расстояние от трассы М-4 — 18 км.
Объявление было опубликовано в начале апреля 2026 года, к этому моменту оно набрало 126 просмотров.
