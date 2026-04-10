В театре «Сфера» пройдут «Дни Островского»

С 10 по 12 апреля в Московском драматическом театре «Сфера» (структурное подразделение «Театра Эрмитаж») проходят «Дни Островского». В эти дни на Основной сцене театра состоятся показы спектаклей по пьесам А. Н. Островского из театральной трилогии «Сферы» про актерскую жизнь: «Лес», «Таланты и поклонники» и «Без вины виноватые».
«В театре “Сфера” “Дни Островского” задуманы как разговор о внутренней жизни сцены — о таланте, зависимости от обстоятельств, человеческой слабости и силе характера, — рассказывает aif.ru руководитель пресс-службы “Сферы” Александр Ондар. — Три выбранных спектакля, “Лес”, “Таланты и поклонники” и “Без вины виноватые”, объединены не только именем автора, но и общей темой театра как места, где за внешним блеском всегда скрыты серьёзные испытания. Такой выбор позволяет показать Островского современным драматургом, остро чувствующим природу успеха, компромисса и душевной честности. Для “Сферы” этот цикл становится способом сказать о ценности актёрского служения и о живой связи классики с сегодняшней культурной реальностью».
«Дни Островского» открыл спектакль в постановке Сергея Виноградова «Лес», премьера которого состоялась в сентябре 2020 года в самый разгар пандемии. Процесс репетиции в основном шел дистанционно.
Спектакль «Лес», действие которого разворачивается в усадьбе Гурмыжских, погружает зрителей в общество приходящего в упадок дворянства и дельцов нового времени. Здесь деньги решают гораздо больше, чем чувства человека, здесь правит бал лицемерие помещицы Гурмыжской и ее ухажера Буланова. В усадьбу возвращается племянник Гурмыжской актер-трагик Несчастливцев и словно лакмусовая бумажка проявляет все грехи и пороки этого общества.
«Столкновение двух миров — абсолютно про наш день. Мы погрязли в лицемерии. Для того, чтобы достичь положения в обществе, ты должен искать ходы, подлизываться к начальству, так или иначе, проявлять себя. И за минувшие века это никуда не делось и очень нас тормозит. Впрочем пьеса не только об этом. Там блестяще показан актерский мир, есть и тема Гамлета в самом Несчастливцеве: стоит существовать на этом свете или не стоит?» — Говорит режиссер постановки Сергей Виноградов.
11 апреля на Основной сцене театра зрителям будет представлена премьера текущего сезона — «Таланты и поклонники» в постановке Ирины Пахомовой. Главная героиня, молодая талантливая актриса провинциального театра Александра Негина, готовясь к бенефису, оказывается перед мучительным выбором: пойти на компромисс с совестью и получить покровительство богатого поклонника или остаться верной своему искусству, но обречь себя на нищету и неустроенность. Финальное решение Негиной обнажает изнанку театральной жизни: её обаяние, комические и горькие стороны, компромиссы и соблазны.
Ирина Пахомова читает пьесу как театральный «рентген»: в центре — актёрская профессия и её невидимые для зрителя давления. Для «Сферы» с её уникальным круговым амфитеатром без «четвёртой стены» и привычных кулис — пространство, где зритель буквально окружает сцену — эта пьеса становится внутренним разговором театра с самим собой. Формат амфитеатра усиливает эффект соприсутствия и честного взгляда на профессию.
«На мой взгляд, основные темы пьесы — это конфликт между искусством и коммерцией, искушение славой, уязвимость творческих людей. Интересно рассмотреть их в актуальном контексте мира цифровых технологий, социальных сетей и индустрии развлечений XXI века. Сегодня этот выбор стоит перед многими творческими людьми: художниками, музыкантами, актерами, блогерами. Работать “в стол” или на узкий круг ценителей, сохраняя творческую свободу, или идти в мейнстрим, подстраиваться под алгоритмы соцсетей и вкусы массовой аудитории ради популярности и денег? История Негиной, которая в итоге “меняет ситуацию”, выбирая путь, позволяющий ей продолжать заниматься искусством, пусть и ценой компромисса, — это история многих современных карьер», — говорит режиссёр Ирина Пахомова.
Завершает «Дни Островского», 12 апреля, в день рождения Александра Николаевича Островского спектакль в постановке главного режиссера «Сферы» Александра Коршунова — «Без вины виноватые». Премьера спектакля состоялась в декабре 2021 года и была посвящена 40-летию театра «Сфера» и 200-летнему юбилею великого русского драматурга А. Н. Островского.
В основе сюжета — судьба молодой девушки Любови Отрадиной. Брошенная женихом Муровым ради богатой невесты и потерявшая маленького сына, она, несмотря на выпавшие на ее долю беды, стала известной театральной актрисой. Спустя семнадцать лет, после долгих скитаний, став знаменитой актрисой Еленой Ивановной Кручининой, она возвращается в родной город и узнает, что после тяжелой болезни ребенок её выжил и был втайне отдан на воспитание чужим людям…
«Творчество Александра Николаевича Островского — это живой и вечно духовный родник, а пьесы “Лес”, “Таланты и поклонники” и “Без вины виноватые” — одни из лучших созданий великого драматурга. Показывая три спектакля по пьесам Островского, мы хотели бы “пропеть гимн” ТЕАТРУ, живому его служителю, Его величеству Актёру, высокому, романтическому строю души и бессеребрянности, в противовес мелкости страстей и духовному невежеству», — сказал главный режиссер театра «Сфера» Александр Коршунов.