Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вратарь Вязовой может сыграть в следующем матче плей-офф КХЛ с «Локомотивом»

Голкипер «Салавата Юлаева» пропустил второй матч серии.

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 апреля. /ТАСС/. Вратарь «Салавата Юлаева» Семен Вязовой, пропустивший второй матч ¼ финала плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги против «Локомотива», может выйти на лед в следующей игре. Об этом журналистам сообщил главный тренер уфимцев Виктор Козлов.

«Салават Юлаев» проиграл со счетом 0:1, счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу действующего обладателя Кубка Гагарина. Ранее Козлов сообщил, что замена Вязового была вынужденной.

«Возможно, что Вязовой, Никита Зоркин, Даниил Алалыкин появятся в следующем матче», — сказал Козлов.

Один из самых результативных игроков команды в регулярном чемпионате Александр Жаровский сыграл только четыре смены в первом периоде. «Для Александра было тяжеловато играть против “Локомотива”, поэтому я выпустил вместо него Александра Хохлачева», — объяснил Козлов.

Следующий матч пройдет в Уфе 12 апреля.