Вратарь Вязовой может сыграть в следующем матче плей-офф КХЛ с «Локомотивом»

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 апреля. /ТАСС/. Вратарь «Салавата Юлаева» Семен Вязовой, пропустивший второй матч ¼ финала плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги против «Локомотива», может выйти на лед в следующей игре. Об этом журналистам сообщил главный тренер уфимцев Виктор Козлов.
«Салават Юлаев» проиграл со счетом 0:1, счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу действующего обладателя Кубка Гагарина. Ранее Козлов сообщил, что замена Вязового была вынужденной.
«Возможно, что Вязовой, Никита Зоркин, Даниил Алалыкин появятся в следующем матче», — сказал Козлов.
Один из самых результативных игроков команды в регулярном чемпионате Александр Жаровский сыграл только четыре смены в первом периоде. «Для Александра было тяжеловато играть против “Локомотива”, поэтому я выпустил вместо него Александра Хохлачева», — объяснил Козлов.
Следующий матч пройдет в Уфе 12 апреля.