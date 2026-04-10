Ранее неизвестный остров обнаружили в Антарктике

Международная группа исследователей на борту немецкого ледокола Polarstern, участвующая в экспедиции в море Уэдделла в Антарктике, обнаружила ранее неизвестный остров. Об этом сообщили в Институте полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера (AWI).

— Ученые и экипаж судна были удивлены внезапным появлением острова, который ранее был обозначен на имеющихся морских картах только как опасная зона, — говорится в заявлении института.

После обследования выяснилось, что длина скалистого острова составляет около 130 метров, ширина — 50 метров, а высота — примерно 16 метров. Ученые отмечают, что ранее он мог оставаться незадокументированным, поскольку из-за ледяного покрова его легко было спутать с айсбергом на спутниковых снимках.

В дальнейшем ученые запустят процедуру выбора официального названия острова, передает сайт института.

4 апреля российские ученые обнаружили в Антарктиде новый географический объект — оазис на мысе Беркс. Он окружен горами и долинами, среднегодовая температура здесь около минус 12  градусов, а свободная ото льда территория занимает примерно 2,2  квадратного километра. Фауна включает пингвинов, тюленей, антарктических буревестников и других птиц.