Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Агенты ИИ подходят к новому уровню самостоятельности, заявил Путин

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Агенты искусственного интеллекта уже подходят к новому уровню самостоятельности, учатся взаимодействовать с людьми и могут имитировать человека, заявил президент России Владимир Путин.

«Агенты искусственного интеллекта уже подходят к новому уровню самостоятельности. Они учатся планировать свои действия и оценивать получаемые результаты, взаимодействовать с людьми, с реальным миром. В прошлом году в определенном смысле произошло пороговое явление. Подавляющее большинство участников эксперимента сочло ответы машины за диалог с живым человеком, за диалог с собеседником», — сказал Путин в ходе совещания по развитию технологий искусственного интеллекта.

«То есть эти ИИ-агенты доказали свою способность имитировать человека, его когнитивное и даже эмоциональное поведение», — добавил он.

Президент упомянул, что, по прогнозам, уже в ближайшем будущем такие ИИ-агенты будут справляться и с тестами на физические возможности.