Путин поручил сформировать национальный план внедрения ИИ

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил правительству РФ вместе с регионами сформировать национальный план внедрения искусственного интеллекта.

«Уже поручил правительству совместно с главами регионов сформировать национальный план внедрения искусственного интеллекта на уровне всей страны с учетом задач отраслей и субъектов Федерации», — сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития технологий искусственного интеллекта.