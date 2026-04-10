«Уже поручил правительству совместно с главами регионов сформировать национальный план внедрения искусственного интеллекта на уровне всей страны с учетом задач отраслей и субъектов Федерации», — сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития технологий искусственного интеллекта.
Путин поручил сформировать национальный план внедрения ИИ
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил правительству РФ вместе с регионами сформировать национальный план внедрения искусственного интеллекта.