Врач Агапкин подсказал, как в моменте снизить давление

Весной волгоградцам с гипертонией приходится несладко: перепады температуры и атмосферного давления бьют по самочувствию. Кардиолог высшей категории Валентина Гавриляк предупреждает: это сложный период для людей с хроническими болезнями сердца. Врач советует одеваться по погоде, не забывать про гигиену и при необходимости надевать маски в людных местах.
Снизить давление поможет простая привычка, о которой напомнил врач-реабилитолог Сергей Агапкин. Достаточно ложиться спать в одно и то же время. Исследования подтверждают: те, кто засыпает в разное время, чаще сталкиваются с гипертонией.
Еще один способ поддержать давление в норме — пересмотреть рацион. Преподаватель медицинского факультета Елена Минеева рекомендует волгоградцам запеченный картофель, сухофрукты, фасоль, чечевицу, нут, а также овощи зеленого цвета — особенно шпинат и укроп. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Ранее сообщалось — опасно ли постоянно кипятить воду в чайнике.