Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: США готовят военные корабли на случай неудачи в переговорах с Ираном

Трамп заявил, что США проводят полную перезагрузку вооружений в преддверии переговоров с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готовит военные корабли на случай неудачного исхода в переговорах с Ираном. Об этом глава Белого дома сообщил в интервью изданию The New York Post.

По словам Трампа, об итогах переговорного процесса станет известно в течение суток. При этом США уже сейчас проводят полную перезагрузку вооружений. Американские войска оснащают корабли лучшими боеприпасами и самым современным оружием, которое, как заявил Трамп, превосходит то, которое использовалось США ранее.

Как сообщал KP.RU, что в преддверии переговоров Вашингтона и Тегерана Дональд Трамп сделал заявление о самой мощной перезагрузке в мире. Напомним, что контакты делегаций США и Ирана пройдут в Исламабаде. Они должны начаться в субботу, 11 апреля.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше