Трамп: США готовят военные корабли на случай неудачи в переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готовит военные корабли на случай неудачного исхода в переговорах с Ираном. Об этом глава Белого дома сообщил в интервью изданию The New York Post.
По словам Трампа, об итогах переговорного процесса станет известно в течение суток. При этом США уже сейчас проводят полную перезагрузку вооружений. Американские войска оснащают корабли лучшими боеприпасами и самым современным оружием, которое, как заявил Трамп, превосходит то, которое использовалось США ранее.
Как сообщал KP.RU, что в преддверии переговоров Вашингтона и Тегерана Дональд Трамп сделал заявление о самой мощной перезагрузке в мире. Напомним, что контакты делегаций США и Ирана пройдут в Исламабаде. Они должны начаться в субботу, 11 апреля.