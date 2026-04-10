Комик Муртазаалиев рассказал, почему ушел из Comedy Club

18 ноября 2025 года российская певица Татьяна Буланова рассказала, что ее танцоры, включая Дмитрия Берегулю и супругов Алену и Максима Алалыкиных, перестали работать с ней после более чем 20 лет сотрудничества. В свою очередь представитель Алалыкиных, Артур Базинян, в соцсетях объяснил, что уход супругов с должности подтанцовки был связан с конфликтом с новым директором Булановой Сергеем, в ходе которого к Алене Алалыкиной якобы применялась физическая сила.