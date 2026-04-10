Путин призвал развивать собственный ИИ для обороны и безопасности.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Россия должна развивать собственный искусственный интеллект (ИИ) для национальной обороны и безопасности, использовать максимально суверенные продукты в этой сфере, заявил российский президент Владимир Путин.

«Четвертое: это развитие собственных решений искусственного интеллекта для национальной обороны и безопасности. Здесь, повторю, мы должны обладать самыми передовыми технологиями, использовать максимально суверенные отечественные продукты», — сказал Путин на совещании по вопросам развития технологий ИИ.