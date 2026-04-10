Путин анонсировал участие в конференции «Сбера» по ИИ

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин анонсировал свое участие в конференции «Сбера» по искусственному интеллекту «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в 2026 году.
Путин в ходе совещания по вопросам развития технологий искусственного интеллекта подчеркнул, что руководители министерств и ведомств должны ежегодно представлять результаты внедрения ИИ в курируемых отраслях.
«Уже в текущем году заслушаем коллег на специальной выставке в рамках конференции “Сбера” “Путешествие в мир искусственного интеллекта”, “Сбер” проводит это мероприятие ежегодно», — сказал глава государства в ходе совещания.