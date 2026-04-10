Мясоедов: Участие MAX в программах поиска уязвимостей — признак зрелости

MAX повышает реальную безопасность платформы, отметил Мясоедов.

Источник: Комсомольская правда

Киберэксперт и гендиректор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов прокомментировал очередной фейк о небезопасности национального мессенджера МАХ.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах распространилась информация о том, что в MАХ нашли свыше 200 уязвимостей, которые позволяют злоумышленникам получить несанкционированный доступ к чужим данным или действиям.

В свою очередь Центр безопасности МАХ отметил, что речь идет об отчетах в рамках программы Bug Bounty, а все данные пользователей надежно защищены.

«Практика Bug Bounty это мировой стандарт цифровой гигиены разработки. 213 репортов и 22 млн выплат — это не уязвимость MAX, а показатель серьезного подхода и работы на опережение команды этого мессенджера», — подчеркнул специалист.

Во всем мире, как отметил киберэксперт, за подобный поиск бэкдоров и уязвимостей, компании платят белым хакерам десятки тысяч долларов на регулярной основе.

Он напомнил, что в прошлом году WhatsApp* потратил на такого рода исследования более 20 млн долларов, а крупнейшая выплата Telegram превысила 200 тысяч долларов за нахождения комплекса критических уязвимостей в системе безопасности их мессенджера.

«MAX вышел на публичную охоту Bug Bounty и оперативно устраняет выявленные уязвимости, тем самым повышая каждый день реальную, а не мнимую безопасность своего продукта, чему можно только порадоваться», — констатировал Мясоедов.

* — Мессенджер принадлежит признанной экстремистской в РФ компании Meta.