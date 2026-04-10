Гендиректор РГБМ: технологии нужно грамотно интегрировать в ткань библиотеки

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Технологии должны быть органично и профессионально встроены в систему библиотечных процессов. Таким мнением поделился директор Российской государственной библиотеки для молодежи (РГБМ) Антон Пурник в рамках круглого стола, посвященного роли библиотек как современных мультикультурных пространств и развитию партнерств в библиотечном деле, во время II Форума-фестиваля #ДеньМецената.
«Библиотека должна оставаться не абстрактным мультимедийным центром, а проводником к знанию. При этом технологии необходимо грамотно интегрировать в ткань библиотеки, чтобы она сохраняла свою “ламповость”, и читатель мог себя почувствовать как дома. Эту ценность для общества помогают сохранять, в том числе, частные инициативы», — сказал он.
Во время круглого стола представители культуры, бизнеса, власти и архитектуры также обсудили трансформацию роли библиотек в цифровую эпоху, а также поговорили о тех форматах работы, которые превращают их в центры локального сообщества.
«Сегодня партнерство перестало быть формальным понятием или данью моде — это ключевой принцип сотрудничества государства, культурного сообщества и социально ответственного бизнеса. Объединение творческой мысли и прагматичного управленческого подхода позволяет достигать порой поразительных результатов, о чем сегодня рассказывали участники круглого стола. Но, к сожалению, еще не все участники этого процесса умеют правильно выстраивать взаимоотношения. Поэтому Форум-фестиваль #ДеньМецената и выступает той площадкой, где можно не только встретить потенциального партнера и единомышленника, но и получить дополнительные компетенции в том, как взаимодействовать с донорами для налаживания контактов и выстраивания долгосрочных партнерских отношений», — отметила исполнительный директор АГО «Форум Доноров» Мария Мокина.
В ходе круглого стола эксперты также поговорили о том, как должна быть устроена библиотека сегодня: об архитектуре зданий, о связях с креативными индустриями, о поиске партнеров и о том, как выстроить устойчивую модель развития. Но главный акцент сделали на концепции библиотеки как «третьего места» — то есть пространства, где люди встречаются вне работы и дома, и где на самом деле формируется культурная и социальная жизнь сообщества.
В заключение генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда отметил значимость профессионального диалога. «Было невероятно вдохновляюще услышать мнения коллег, поделиться своим видением и почувствовать, как много энергии и креатива рождается в таких встречах. Ведь библиотека сегодня — это не только книги, но и события, общение, обмен опытом и создание новых смыслов», — дополнил он.
О форуме-фестивале.
II Форум-фестиваль #ДеньМецената посвящен частной поддержке культуры и искусства в России. Его мероприятия состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Выксе, Екатеринбурге и Туле. Музеи, театры, филармонии, фестивальные и музыкальные коллективы, а также экскурсионные центры страны примут на своих площадках участников со всей России. Завершится форум-фестиваль 27 апреля в Мурманском арктическом университете.
Организатором форума-фестиваля выступает Ассоциация грантодающих организаций «Форумдоноров», при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В реализации проекта также принимают участие Государственный исторический музей, Государственный Эрмитаж, Российская государственная библиотека, Мурманский арктический университет.
