Путин поручил комиссии просчитать модели рисков и угроз в сфере ИИ

Путин поручил комиссии по ИИ просчитать модели рисков и угроз в этой сфере.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил комиссии по искусственному интеллекту просчитать модели рисков и угроз в сфере применения таких технологий.

«С учетом расширения внедрения ИИ считаю в чувствительных секторах, в целом его растущего влияния на жизнь людей, общества, на экономику, считаю необходимым просчитать модели основных рисков и угроз, возникающих в связи с применением таких систем и определить меры по их своевременному предотвращению», — сказал глава государства на совещании по вопросам развития технологий искусственного интеллекта, обращаясь к членам комиссии.

В совещании приняли участие представители администрации президента, блок правительства, занимающиеся тематикой ИИ, а также российские технологические компании, которые входят в число мировых лидеров по достижениям в области искусственного интеллекта. В числе участников были глава Минфина Антон Силуанов, глава Минобороны Андрей Белоусов, глава Минцифры Максут Шадаев, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, директор ФСБ Александр Бортников, а также глава Сбербанка Герман Греф.

