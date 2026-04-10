В Дагестане завели уголовное дело после гибели людей из-за нарушений безопасности

По факту нарушения правил безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений, повлекшего гибель людей в Дагестане, возбуждено уголовное дело. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.

Источник: ГУ МВД

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 216 УК РФ (“Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц”) и ст. 246 УК РФ (“Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ”)», — говорится в публикации в Telegram-канале.

По данным следствия, ответственные лица не приняли меры по предотвращению аварии при наличии дефектов сооружения, отсутствии систем контроля, аварийно-спасательных средств и плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС.

Уточняется, что сейчас специалистами проводится комплекс действий, направленный на установление обстоятельств инцидента.

В результате обильных осадков 5 апреля в Дагестане произошло переполнение Геджухского водохранилища, из-за чего был прорван земляной вал. Беременная девушка и ребенок скончались после того, как их унесло течением. Кроме того, обрушился многоквартирный дом в Махачкале.

В тот же день корреспондент «Известий» Мурад Магомедов сообщил, что обильные дожди вновь привели к подтоплениям в Махачкале, где улицы оказались залиты водой. По имеющимся данным, уровень воды повышается после каждого нового дождя, что затрудняет движение транспорта и пешеходов.