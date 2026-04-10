В Дагестане завели уголовное дело после гибели людей из-за нарушений безопасности

В результате обильных осадков 5 апреля в Дагестане произошло переполнение Геджухского водохранилища, из-за чего был прорван земляной вал. Беременная девушка и ребенок скончались после того, как их унесло течением. Кроме того, обрушился многоквартирный дом в Махачкале.