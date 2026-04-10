Власти пока не приняли решение о введении налога на сверхприбыль

Решение о введении налога на сверхприбыль (windfall tax) по итогам 2025 года пока не принято и обсуждается на уровне правительства и администрации президента, сообщил РБК источник, близкий к кабмину. «Интерфакс» со ссылкой на источник также пишет, что параметры налога еще обсуждаются властями.
Как сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с обсуждением, в поручении президента от 10 марта профильным ведомствам предписано проработать предложение о введении налога на сверхприбыль за 2025 год по ставке 20%. Срок исполнения поручения истекает 10 апреля. По словам собеседника, сейчас власти обсуждают параметры возможного нового windfall tax, которые отличаются от механизма, применявшегося ранее.
Согласно обсуждаемой концепции, налог может взиматься с суммы превышения прибыли компании за 2025 год над средней прибылью за 2018−2019 годы. Этот же период использовался в качестве базы при расчете налога на сверхприбыль с прибыли за 2021−2022 годы.
Предыдущий windfall tax предусматривал ставку 10% от превышения прибыли за 2021−2022 годы над показателем 2018−2019 годов. При этом компании могли снизить фактическую нагрузку, перечислив обеспечительный платеж заранее — в октябре-ноябре 2023 года, что позволяло уменьшить эффективную ставку до 5%. Этой возможностью воспользовалось большинство компаний.
Днем в пятницу, 10 апреля, глава РСПП Александр Шохин заявил, что считает невозможным повторение налога на сверхприбыль в масштабе 2023 года в нынешних условиях. По его оценке, обсуждаться могут лишь точечные решения для отдельных видов деятельности с устойчиво высокой прибыльностью и положительной динамикой финансовых результатов.
Шохин отметил что у большинства отраслей сейчас нет сверхприбыли, которая могла бы стать базой для такого налога. Он также указал, что в 2023 году высокие прибыли ряда компаний были во многом связаны с девальвацией рубля и благоприятной внешней конъюнктурой по экспортным товарам, тогда как сейчас таких факторов, по его мнению, нет. В РСПП считают, что налоговые решения не должны приводить к необходимости брать кредиты для уплаты, а возвращаться к теме windfall tax следует после появления условий для роста прибыли, включая снижение ключевой ставки до однозначных значений.
Налог на сверхприбыль был введен летом 2023 года. В январе 2024 года Минфин оценивал поступления по налогу от крупных компаний в 318,8 млрд руб., в 2025 году налог не взимался.
