Власти пока не приняли решение о введении налога на сверхприбыль

Шохин отметил что у большинства отраслей сейчас нет сверхприбыли, которая могла бы стать базой для такого налога. Он также указал, что в 2023 году высокие прибыли ряда компаний были во многом связаны с девальвацией рубля и благоприятной внешней конъюнктурой по экспортным товарам, тогда как сейчас таких факторов, по его мнению, нет. В РСПП считают, что налоговые решения не должны приводить к необходимости брать кредиты для уплаты, а возвращаться к теме windfall tax следует после появления условий для роста прибыли, включая снижение ключевой ставки до однозначных значений.