Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ещё с одной окраины Калининграда начнут эвакуировать неправильно припаркованные машины

В мэрии опасаются, автобусам не хватит места, чтобы разъехаться на узких улочках.

Источник: Клопс.ru

С 30 апреля по ул. Горбунова в Чкаловске пустят автобус № 88, поэтому для обеспечения безопасности дорожного движения на участке между улицами Мира и Беланова запретят остановку автомобилей. Об этом сообщили в мэрии Калининграда.

На улице установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор». В городской администрации напомнили, что ул. Горбунова, как и другие дороги общего пользования, предназначена для движения транспорта. Парковки возможны во всех местах, где они не запрещены, в том числе во дворах.