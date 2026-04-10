Путин призвал профильную комиссию рассмотреть программу ускоренного внедрения ИИ

Президент РФ Владимир Путин попросил комиссию по вопросам развития искусственного интеллекта рассмотреть программу по ускоренному внедрению ИИ в РФ. Выступая на профильном совещании, глава государства подчеркнул, что работу необходимо провести в текущем году. Особое внимание он предложил уделить нескольким ключевым направлениям.

Источник: Life.ru

В первую очередь речь идёт о масштабной интеграции ИИ в ведущие отрасли экономики и социальную сферу. Также нововведения затронут систему государственного управления.

По словам Путина, комиссии предстоит рассмотреть комплексные решения для реализации этих задач. Ожидается, что принятая программа позволит существенно ускорить цифровую трансформацию страны.

В ходе своего выступления Путин также заявил, что Россия будет двигаться вперёд только с развитием своих языковых моделей. Без отечественных разработок невозможно гарантировать безопасность и обороноспособность государства, указал президент.

Актуальные материалы о развитии технологий, медицины и инженерии — в разделе «Наука» на Life.ru.