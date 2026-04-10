В больницах Владикавказа остаются 13 пострадавших от взрыва

Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии.

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 апреля. /ТАСС/. В больницах остаются 13 пострадавших от взрыва во Владикавказе, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

«Всем пострадавшим в результате ЧП во Владикавказе оказывается необходимая медицинская помощь. На 22:00 в больницах республики остаются 13 человек. Девять пострадавших проходят лечение в РКБ. Один пациент находится в реанимации — его состояние оценивается как стабильно тяжелое, однако угрозы жизни нет», — говорится в сообщении.

Один из двух доставленных в клиническую больницу скорой помощи — в крайне тяжелом состоянии, врачи делают все возможное, чтобы спасти его жизнь. Второй пациент находится в состоянии средней тяжести.

Двое детей проходят лечение в республиканской детской клинической больнице. Угрозы их жизни нет.

