В больницах Владикавказа остаются 13 пострадавших от взрыва

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 апреля. /ТАСС/. В больницах остаются 13 пострадавших от взрыва во Владикавказе, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.
«Всем пострадавшим в результате ЧП во Владикавказе оказывается необходимая медицинская помощь. На 22:00 в больницах республики остаются 13 человек. Девять пострадавших проходят лечение в РКБ. Один пациент находится в реанимации — его состояние оценивается как стабильно тяжелое, однако угрозы жизни нет», — говорится в сообщении.
Один из двух доставленных в клиническую больницу скорой помощи — в крайне тяжелом состоянии, врачи делают все возможное, чтобы спасти его жизнь. Второй пациент находится в состоянии средней тяжести.
Двое детей проходят лечение в республиканской детской клинической больнице. Угрозы их жизни нет.