В Чечне подали более 12 тыс. заявлений на возмещение ущерба после непогоды

По словам главы республики Рамзана Кадырова, всего в регионе повреждены 2 648 домов.

ГРОЗНЫЙ, 10 апреля. /ТАСС/. Более 12 тыс. заявлений от пострадавших во время непогоды в Чечне поступило на получение единовременной материальной помощи. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров по итогам участия в выездном координационном совещании вместе с федеральными министрами.

«В общей сложности здесь повреждены 2 648 домов. Для наиболее пострадавших уже начато строительство 145 домов. Кроме того, организовано предоставление единовременной материальной помощи. В систему уже подано более 12 тысяч заявлений, и выплаты активно осуществляются», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Кадыров со ссылкой на представителей МЧС России отметил, что Чеченская Республика поставила рекорд в стране по оказанию помощи в проактивном режиме.

«В свою очередь я подчеркнул, что пристальное внимание к происходящему — это наглядное подтверждение того, что ситуация находится под личным контролем президента РФ Владимира Путина», — сказал глава Чечни.

С 28 марта интенсивные осадки и последовавшие паводки в Чечне привели к подтоплению свыше 4 тыс. жилых домов и придомовых территорий. Зафиксированы размывы дорог, повреждения объектов инфраструктуры, включая линии газоснабжения и электросетей. Частично повреждены и разрушены оползнями сотни домов. 9 апреля глава МЧС России Александр Куренков объявил о принятом решении отнести ситуацию с паводками в Чечне и Дагестане к ЧС федерального характера.

