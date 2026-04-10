Избавился от беременной жены и дочерей: мужчина утопил семью в бассейне ради брака с новой избранницей

В Индии местный житель убил свою беременную жену и двоих дочерей ради свадьбы с несовершеннолетней девочкой. Об этом сообщает Times of India.
Инцидент произошел 1 апреля в индийской деревне Пуннелу. Согласно источнику, мужчина впал в бешенство после того, как родители несовершеннолетней, на которой он хотел жениться, отказали ему в заключении брата из-за наличия у него детей. После этого житель Индии решился на преступление, утопив супругу и двух дочек в бассейне. Он также попытался выставить произошедшее за несчастный случай.
Отец погибшей женщины заявил, что мужчина ранее настаивал на проведение нелегального аборта у беременной супруги. В связи с этим полиция арестовала восемь человек, причастных к инциденту. Еще двое находятся в розыске.
Против совершившего убийство мужчины также было возбуждено уголовное дело по закону о защите детей от сексуальных преступлений из-за намерений вступить в брак с несовершеннолетней.
