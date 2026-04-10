Ковальчук пошутил, что без навигаторов люди уже не вспомнят дорогу домой

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Современное освоение космоса вышло сегодня на тот уровень, когда люди уже фактически «все в нем умеют делать» и превратили околоземное пространство в «продолжение Земли». Но это в свою очередь привело к тому, что многие теперь «просто не придут домой», если отключить навигаторы, в шутку заметил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
В беседе с «Вестями» он обратил внимание на то, что когда первый человек только отправился в космос, люди не могли ни поверить, ни понять этого. «А сегодня это уже стало работой, сегодня резко это изменилось, — отметил Ковальчук. — Это стало значительно более массовым делом, чем это было, и это очень важно».
Поэтому, по его словам, космос сегодня «превращается в продолжение Земли и в рабочее пространство». «Сегодня это дистанционное зондирование Земли, сегодня погода, спутники — то есть масса вещей, и я уже не говорю о том, что навигация вся — и специальная, и общечеловеческая, ГЛОНАСС, GPS, все. Сегодня масса людей уже без этого ездить не будет, и если отключить, то они просто домой не придут, понимаете? — с иронией заметил глава института. — Это факт».
При этом Ковальчук указал на то, что люди уже освоили околоземное пространство «очень хорошо» и «все в нем умеют делать». «Я хочу сказать, что космос стал реальной частью нашей повседневной жизни, экономики и всего остального», — подчеркнул руководитель «Курчатовского института».